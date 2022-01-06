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Смартфон iQOO 9 с Snapdragon 8 Gen 1 представлен официально

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iQOO провела презентацию новых смартфонов, среди них и iQOO 9, который будет немного дешевле, чем флагман iQOO 9 Pro, при этом он тоже получил процессор Snapdragon 8 Gen 1.

В отличие от топового флагмана, модель попроще будет иметь другие модули в основной камере. В смартфонах установлен процессор Snapdragon 8 Gen 1 и имеется испарительная камера площадью 3923 мм2.

За автономность будет отвечать батарея на 4 700 мАч с поддержкой 120-ватной проводной зарядки. Экран в iQOO 9 имеет диагональ 6,78 дюйма с частотой обновления 120 Гц, причем значения кадровой частоты будут 30 Гц, 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц.

Смартфон iQOO 9 с Snapdragon 8 Gen 1 представлен официально

Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп, а в основной заявлены датчики на 50. 13 и 12 Мп. В смартфоне еще стоит отметить наличие NFC, Android 12 с OriginOS 2.0 и стереодинамиков.

iQOO 9 появится в продаже в трех версиях с объемом памяти 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ по цене 630, 690 и 755 долларов соответственно.

Смартфон iQOO 9 с Snapdragon 8 Gen 1 представлен официально Смартфон iQOO 9 с Snapdragon 8 Gen 1 представлен официально

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