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Смартфон IQOO 11S 5G может стать первым в мире флагманом на процессоре Dimensity 9300

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iQOO 11S 5G будет представлен только в третьем квартале 2023 года, но некоторые подробности про аппарат источники уже раскрыли.
Сетевой информатор раскрыл некоторые технические характеристики смартфона под названием iQOO 11S 5G.

Этот аппарат получит флагманский экран AMOLED Samsung E6, диагональ дисплея составит 6,78 дюйма, а разрешение 3200 х 1440 пикселей.

В устройстве будет минимум 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. В максимальной конфигурации установят 12 ГБ ОЗУ.

Аппарату также приписывают процессор Dimensity 9300, если эти данные верны, то iQOO 11S 5G станет первым в мире смартфоном на базе флагманского чипа от компании MediaTek.

Iqoo iQOO 11S 5G
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