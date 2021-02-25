Специалисты в России продолжают мониторинг цен на новые наиболее популярные смартфоны, представленные на рынке.

Недавно эксперты hi-tech.mail.ru выяснили, что смартфон iPhone XR рекордно подешевел на российском рынке и теперь продается по цене на 25 тыс. рублей дешевле.

В процентном выражении модель подешевела на 40%, и в этом случае речь идет о снижении стоимости в сравнении с ценами на момент выхода устройство.

То есть на момент выхода стоимость iPhone XR в версии с 64 ГБ памяти составляла 65 тыс. рублей, но на рынке появились предложения, где модель предлагают купить за 40 тыс. рублей.

При этом отмечается, что старых версий в магазинах почти не осталось, поэтому покупатели могут получить аппарат с урезанной комплектацией, а именно без наушников и зарядки.