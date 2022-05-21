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Смартфон IPhone SE 2020 подешевел в России до 30 тыс. рублей

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Стоимость версии с 64 ГБ встроенной памяти упала в цене на 15% в сравнении с ценами на старте продаж.

Смартфон IPhone SE 2020 подешевел в России до 30 тыс. рублей, а версия со 128 ГБ памяти обойдется в 35 тыс. рублей.

Стоит отметить, что на старте продаж iPhone SE 2020 предлагали по цене 40 тыс. и 45 тыс. рублей за версию с 64 или 128 ГБ соответственно.

Цены стали снижаться на аппараты несмотря на то, что компания прекратила официально поставлять свои смартфоны в Россию.

Между тем сами ретейлеры говорят о скорой нехватке iPhone на российском рынке.и

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