Специалисты зафиксировали снижение стоимости смартфона IPhone SE 2020 года.

Как выяснили эксперты Hi-Tech Mail.ru, смартфон IPhone SE 2020 года подешевел в России на 25 процентов. В этом случае речь идет о версии устройства, оснащенной 64 ГБ встроенной памяти.

Его стоимость на российском рынке теперь составляет 30 тыс. рублей, при этом на старте продаж смартфон предлагался за 40 тыс. рублей.

Напомним, iPhone SE 2020 получил корпус от iPhone 8, при этом в смартфоне установлен процессор Apple A13 Bionic и 3 ГБ оперативной памяти.

Также в модели есть поддержка беспроводной зарядки и защита от воды и пыли по стандарту IP67.