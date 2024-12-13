Смартфон IPhone 16 Pro Max подешевел в РФ до 130 тыс. рублей

В России снизилась цена на флагманский смартфон Apple – iPhone 16 Pro Max. Согласно информации издания Hi-Tech Mail.ru, стоимость устройства упала до 130 тысяч рублей, хотя в ноябре оно стоило свыше 155 тысяч рублей, что означает экономию более 20 тысяч рублей или 17%.

iPhone 16 Pro Max оснащён 6,9-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц, процессором A18 Pro, 8 ГБ оперативной и минимум 256 ГБ встроенной памяти.

На задней панели расположена тройная камера с разрешением 48, 48 и 12 мегапикселей, а аккумулятор имеет ёмкость 4685 мАч.