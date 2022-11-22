Смартфон IPhone 15 оснастят корпусом из титана

Титан считается очень дорогим материалом в гаджетах, при этом его давно используют китайские производители.

Apple начала выпускать устройства в титановом корпусе только в 2022 году, когда этот металл применили в смарт-часах. Ожидается, что в следующем году титан доберется до смартфонов.

Авторитетный инсайдер ShrimpApplePro написал, что Apple в iPhone 15 сделает корпус из титана, а сам дизайн устройства будет с закруглёнными краями как в iPhone 5c, который в 2013 году получил пластиковый корпус и не пользовался спросом на рынке.

Источник также отметил, что Apple и дальше будет увеличивать разницу в обычной и флагманской серии своих смартфонов, причем не только внешне, но и технически.