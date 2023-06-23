Смартфон iPhone 14 Pro резко упал в цене в России

Цены на смартфоны компании Apple меняются каждый месяц, по мере потери актуальности, цена на устройство падает.

Но сейчас стоимость опустилась на самый продаваемый аппарат — iPhone 14 Pro.

На старте модель предлагали по цене 120 тыс. рублей, такой ценник все еще действует в большинстве розничных магазинов.

Но в Москве есть небольшие продавцы, которые готовы продавать аппарат на 20-25 тыс. дешевле. Этот смартфон у столичных продавцов сейчас предлагают за 95-97 тыс. рублей, и это несмотря на рост доллара.

Стоит отметить, что зачастую такая цена действует только в столичном регионе при полной оплате курьеру, при этом доставлять в другие города доступные варианты iPhone 14 Pro не хотят.