Смартфон iPhone 14 Pro подешевел в России на 15 000 рублей

iPhone 14 Pro самый продаваемый смартфон в мире из актуальной серии, но даже при большом спросе модель постепенно теряет в цене, хоть и не так быстро как другие флагманские модели корейских или китайских производителей.

iPhone 14 Pro сейчас на российском рынке предлагает только по программе параллельного импорта, и не самые крупные продавцы постепенно снижают цены на аппарат.

Сейчас в столичном регионе iPhone 14 Pro можно купить за 105 тыс. рублей, причем на старте продаж модель оценивалась от 120 тыс. рублей, пишет Hi-Tech Mail.ru. Напомним, iPhone 14 Pro стал первым смартфоном компании Apple с новым вырезом Dynamic Island и основной камерой на 48 Мп.