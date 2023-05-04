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Смартфон iPhone 14 Pro подешевел в России на 15 000 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

iPhone 14 Pro самый продаваемый смартфон в мире из актуальной серии, но даже при большом спросе модель постепенно теряет в цене, хоть и не так быстро как другие флагманские модели корейских или китайских производителей.
iPhone 14 Pro сейчас на российском рынке предлагает только по программе параллельного импорта, и не самые крупные продавцы постепенно снижают цены на аппарат.

Сейчас в столичном регионе iPhone 14 Pro можно купить за 105 тыс. рублей, причем на старте продаж модель оценивалась от 120 тыс. рублей, пишет Hi-Tech Mail.ru. Напомним, iPhone 14 Pro стал первым смартфоном компании Apple с новым вырезом Dynamic Island и основной камерой на 48 Мп.

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