Главная » Новости

Смартфон iPhone 14 Pro Max в России подешевел до 99 тысяч рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Смартфоны iPhone всегда были самыми доступными в столичном регионе, но продавцы из столицы зачатую не осуществляют доставку в другие регионы.
Сейчас в Москве iPhone 14 Pro Max модно купить за 99 тыс. рублей, но такой ценник действителен только если на маркетплейсах выбрать столичные регион.

Но стоит отметить, что в других регионах цена на флагманскую модель iPhone тоже упала, аппарат в базовой конфигурации можно найти за 105 тыс. рублей, но по такой цене смартфоны очень быстро разбирают.

Напомним, iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro получили новейший процессор A16 Bionic и камеру на 48 Мп. Также эта серия лишилась «челки», вместо которой компания Apple применила интерактивный вырез Dynamic Island, а он в зависимости от приложения показывает различную информацию.

В 2023 году будет представлена серия iPhone 15, по слухам все смартфоны линейки получат Dynamic Island и камеру на 48 Мп.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.