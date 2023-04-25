Смартфон iPhone 14 Pro Max в России подешевел до 99 тысяч рублей

Смартфоны iPhone всегда были самыми доступными в столичном регионе, но продавцы из столицы зачатую не осуществляют доставку в другие регионы.

Сейчас в Москве iPhone 14 Pro Max модно купить за 99 тыс. рублей, но такой ценник действителен только если на маркетплейсах выбрать столичные регион.

Но стоит отметить, что в других регионах цена на флагманскую модель iPhone тоже упала, аппарат в базовой конфигурации можно найти за 105 тыс. рублей, но по такой цене смартфоны очень быстро разбирают.

Напомним, iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro получили новейший процессор A16 Bionic и камеру на 48 Мп. Также эта серия лишилась «челки», вместо которой компания Apple применила интерактивный вырез Dynamic Island, а он в зависимости от приложения показывает различную информацию.

В 2023 году будет представлена серия iPhone 15, по слухам все смартфоны линейки получат Dynamic Island и камеру на 48 Мп.