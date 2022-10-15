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Смартфон IPhone 14 Pro Max не оставил шансов Samsung Galaxy S22 Ultra

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Работа Apple над автономностью смартфонов iPhone не проходит зря, и за последние годы аппараты «яблочной» компании показывают неплохую автономность.
iPhone 14 Pro Max не стал исключением и в тесте канала PhoneBuff флагман от Apple обошел Samsnug Galaxy S22 Ultra с процессором Snapdragon 8 Gen 1.

В тестировании PhoneBuff используется роботизированный манипулятор, это исключает человеческий фактор и позволяет сделать тест максимально прозрачным.

iPhone 14 Pro Max в тесте показал лучше результат, чем корейский конкурент. Экран флагманского iPhone в тесте проработал 11 часов и 38 минут, Samsnug Galaxy S22 Ultra показал результат в 9 часов и 16 минут.

Напомним, экран смартфонов работают на частоте 120 Гц, но у Samsung более высокое разрешение дисплея и более ёмкий аккумулятор.

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