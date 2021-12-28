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Смартфон iPhone 14 получит подэкранный сканер отпечатков пальцев

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Новые iPhone 14 постепенно обрастают подробностями и недавно инсайдеры рассказали о сканере отпечатков пальцев.

Если верить источнику, то iPhone 14 получит подэкранный сканер отпечатков пальцев, в то время как ранее компания использовала только физические сканеры.

В компании хотели использовать сканеры под экраном еще в 2021 году, но позже было принято решение применить технологию в моделях 2022 года.

Сами же пользователи в ходе опроса говорили, что им удобен способ разблокировки и по лицу, и по отпечаткам.

Ранее инсайдеры еще сообщали, что в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max предложат OLED-дисплеи LTPO, выпущенные Samsung и LG.

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