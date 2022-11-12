Смартфон IPhone 14 получит доступ к спутниковой связи через Globalstar в ноябре 2022 года

iPhone 14 стал первым смартфонов компании с экстренной спутниковой связью.

Это стало одной из главных особенностей серии в отличие от iPhone 13, но спутниковая связь может работать только для экстренных служб и пока только в США и Канаде.

Стало известно, во сколько обошлась компании Apple реализация экстренной спутниковой связи.

Она работает, если пользователь оказался в опасной ситуации, а для этого нужно запустить соответствующую функцию и смартфон через спутники передаст спасателям все данные.

Для работы спутниковой связи используются спутники компании Globalstar, которая от Apple получила 450 млн долларов, чтобы в iPhone 14 начала работать новая функция.

Но как оказалось Globalstar из этих средств установила дополнительное наземное оборудование с усиленными антеннами.