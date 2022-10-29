Смартфон iPhone 14 Plus подешевел на рынке РФ на 25%

iPhone 14 Plus на рынок вышел позже всех, и на старте продаж эта модель не стала пользоваться большим спросом. Многие блогеры думали, что iPhone 14 Plus станет популярной моделью, но пользователи отдали предпочтение старшим и более продвинутым моделям iPhone 14.

Через неделю iPhone 14 Plus начал падать в цене, а компания Apple начала снижать заказы на эту модель. В России сейчас iPhone 14 Plus можно купить от 65 тыс. рублей, пишет Hi-Tech Mail.Ru.

Таким образом, смартфон подешевел на 25% от стартовой цены. Стоит напомнить, что официально iPhone 14 в Россию не поставляется, все смартфоны к нам приезжают по параллельному импорту.