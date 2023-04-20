Смартфон iPhone 13 в России подешевел на 20 процентов

iPhone 13 на старте продаж в РФ предлагался по цене от 79 990 руб., но сейчас это не актуальная версия смартфона, и она не пользуется большим спросом.

Напомним, iPhone 13 был представлен в 2021 году. Сейчас его можно купить за 60 тыс. рублей в базовой конфигурации. Таким образом, аппарат подешевел на 20%, пишет Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на собственное исследование.

Напомним, базовый iPhone 13 получил 6,1-дюймовый OLED-экран Super Retina XDR, процессор Apple A15 Bionic и двойную камеру с линзами расположенными по диагонали.