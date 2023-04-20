Главная » Новости

Смартфон iPhone 13 в России подешевел на 20 процентов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

iPhone 13 на старте продаж в РФ предлагался по цене от 79 990 руб., но сейчас это не актуальная версия смартфона, и она не пользуется большим спросом.
Напомним, iPhone 13 был представлен в 2021 году. Сейчас его можно купить за 60 тыс. рублей в базовой конфигурации. Таким образом, аппарат подешевел на 20%, пишет Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на собственное исследование.

Напомним, базовый iPhone 13 получил 6,1-дюймовый OLED-экран Super Retina XDR, процессор Apple A15 Bionic и двойную камеру с линзами расположенными по диагонали.

iPhone 13
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.