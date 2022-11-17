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Смартфон iPhone 13 mini подешевел в России до 45 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 499 Опубликовано

Стоимость американских смартфонов в зависимости от модели продолжает снижаться.

Недавно специалисты Hi-Tech Mail.ru обратили внимание на смартфон iPhone 13 mini, стоимость которого снизилась до нового уровня.

Смартфон iPhone 13 mini подешевел в России до 45 тыс. рублей против 69 999 рублей на старте продаж.

Как отмечают эксперты, рекордной стала стоимость 45 350 рублей в Москве.

При этом в целом устройство стоит в России дешевле 50 тыс. рублей.

Напомним, в iPhone 13 mini установлен процессор Apple A15 Bionic, 4 ГБ оперативной памяти и 5,4-дюймовый дисплей.

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