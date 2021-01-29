Смартфон IPhone 12S Pro выйдет в версии с 1 ТБ флеш-памяти

Новые iPhone выйдут в сентябре 2021 года, если конечно американская компания не нарушит традиции, и не выпустит смартфон в другое время.

До сентября еще достаточно далеко, но инсайдеры уже раскрывают некоторую информацию про iPhone 12S (предположительное название).

Сообщается, что в смартфоны от Apple начнут устанавливать 1 ТБ постоянной памяти.

Такой объём получат только старшие версии, тогда как в iPhone 12S и 12S mini максимальный флеш-накопитель будет составлять 512 ГБ.

Источник также заявил, что «челка» в смартфонах станет меньше, но только по высоте, тогда как ее ширина останется прежней.