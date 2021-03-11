О снижении стоимость смартфона сообщили специалисты hi-tech.mail.ru, которые ведут мониторинг цен на наиболее востребованные устройства.

Как заметили эксперты, смартфон iPhone 12 в России упал в цене уже на 17 тыс. рублей или на 25% в сравнении с ценником на старте продаж.

Речь идет об аппарате с 64 ГБ встроенной памяти, которая на старте продаж предлагалась за 80 тыс. рублей. Теперь некоторые продавцы продают смартфон ха 63 тыс. рублей.

Отмечается, что если на старте продаж устройство обходилось дорого, то теперь настало время воспользоваться возможностью и приобрести модель по сниженной цене.

Напомним, что в iPhone 12 установлен процессор Apple A14 Bionic, а операционная система iPhone 12, двойная камера, дисплей с маленькими рамками, а также керамическое стекло.

Источник