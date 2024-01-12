Смартфон IPhone 12 подешевел в России уже на 25%

Согласно данным портала Hi-Tech Mail.ru, цена на iPhone 12, представленный в 2020 году, снизилась на 25 процентов в России.

Ранее аппарат был доступен минимум за 80 тысяч рублей, а теперь его стоимость составляет около 60 тысяч рублей.

iPhone 12 оснащен дисплеем Super Retina XDR OLED размером 6,1 дюйма, процессором Apple A14 Bionic, 4 ГБ оперативной памяти и начальным объемом встроенной памяти 64 ГБ.

Телефон имеет двойную камеру с разрешением 12 мегапикселей каждая, аккумулятор емкостью 2815 мАч, NFC, технологию распознавания лица Face ID и стереодинамики.

Также, согласно тому же источнику, смартфон iPhone 15, считающийся преемником iPhone 12, также подешевел на российском рынке в конце 2023 года.

Если ранее его цена составляла от 125 до 170 тысяч рублей, то в декабре его можно было приобрести за 82 тысячи рублей.