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Смартфон IPhone 12 подешевел до минимума на рынке России

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

iPhone 12 был представлен два года назад, и это первый смартфон компании с плоскими гранями и системой распознавания лиц.

После выхода серии iPhone 14 предыдущие смартфоны Apple начали дешеветь на рынке.

Сейчас на российском рынке iPhone 12 можно купить за 41-42 тыс. рублей, хотя на старте продаж этот аппарат предлагали в два раза дороже.

Стоит отметить, что два месяца назад за такую цену был доступен iPhone 11, который по многим параметрам уступает iPhone 12, особенно по экрану, так как в устройство установлен OLED экран с максимальной яркостью 6,1-дюйма.

iPhone 12
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