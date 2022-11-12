Смартфон IPhone 12 подешевел до минимума на рынке России

iPhone 12 был представлен два года назад, и это первый смартфон компании с плоскими гранями и системой распознавания лиц.

После выхода серии iPhone 14 предыдущие смартфоны Apple начали дешеветь на рынке.

Сейчас на российском рынке iPhone 12 можно купить за 41-42 тыс. рублей, хотя на старте продаж этот аппарат предлагали в два раза дороже.

Стоит отметить, что два месяца назад за такую цену был доступен iPhone 11, который по многим параметрам уступает iPhone 12, особенно по экрану, так как в устройство установлен OLED экран с максимальной яркостью 6,1-дюйма.