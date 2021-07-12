На четверть упала цена устройства, оснащенного 64 ГБ встроенной памяти.

О том, что смартфон IPhone 11 в России подешевел на 25% сообщили эксперты Hi-Tech Mail.ru, которые сообщили, что в каталоге проекте этот аппарат продается по цене 45 тыс. рублей.

На старте продаж стоимость устройства составляла 60 тыс. рублей, тогда как на официальном сайте компании указана цена в 55 тыс. рублей.

Стоит отметить, что этот смартфон является самым популярным на мировом рынке по версии аналитиков Counterpoint Research.

В модели установлен 6,1-дюймовый дисплей, процессор Apple A13, камера с двумя модулями по 12 Мп, а также 4 ГБ оперативной памяти.