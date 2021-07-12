Главная » Новости

Смартфон IPhone 11 в России подешевел на 25%

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 47 Опубликовано

На четверть упала цена устройства, оснащенного 64 ГБ встроенной памяти.

О том, что смартфон IPhone 11 в России подешевел на 25% сообщили эксперты Hi-Tech Mail.ru, которые сообщили, что в каталоге проекте этот аппарат продается по цене 45 тыс. рублей.

На старте продаж стоимость устройства составляла 60 тыс. рублей, тогда как на официальном сайте компании указана цена в 55 тыс. рублей.

Стоит отметить, что этот смартфон является самым популярным на мировом рынке по версии аналитиков Counterpoint Research.

В модели установлен 6,1-дюймовый дисплей, процессор Apple A13, камера с двумя модулями по 12 Мп, а также 4 ГБ оперативной памяти.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов