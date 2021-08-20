Смартфон IPhone 11 рекордно упал в цене в России

Apple на свои смартфоны цены опускает только через год после выхода аппарата в продажу.

На российском рынке iPhone 11 сейчас у некоторых продавцов можно купить менее чем 45 тыс. рублей, но такой ценник действителен только для самой младшей версии с 64 ГБ памяти.

Как пишет Lenta.ru, с момента выхода iPhone 11 этот аппарат очень сильно подешевел. Так, на страте продаж его предлагали от 60 тыс. рублей.

В данный момент его рекомендованная розничная цена составляет 55 тыс. рублей, но фактически его можно купить на 10 тыс. рублей дешевле.

Напомним, Apple приблизительно через месяц представит новые смартфоны, но iPhone 11 еще как минимум три года будут считаться актуальным и получат новые версии iOS.