Смартфон IPhone 11 Pro подешевел в России на рекордные 35%

О снижении стоимости на американский смартфон в России сообщил портал hi-tech.mail.ru.

По их информации, в России уже можно найти предложения по продаже IPhone 11 Pro с ценником на 35% дешевле.

Речь идет о стоимости в сравнении с рекомендованной ценой на старте продаж. Некоторые продавцы предлагают смартфон по цене 58 тыс. рублей, тогда как на момент запуска модели в продажу ее стоимость составляла 90 тыс. рублей.

Напомним, что аппарат вышел на рынок осенью позапрошлого года. За 58 тыс. рублей продают аппарат с 64 Гб встроенной памяти.

В модели установлен процессор Apple A13, который дополняют еще 6 ГБ оперативной памяти. Смартфон имеет 5,9-дюймовый экран и тройной основной камерой.