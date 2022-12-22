Специалисты обратили внимание, что стоимость смартфона iPhone 11 Pro Max стала значительно меньше.

Это выяснил hi-tech.mail.ru, где сообщили, что смартфон iPhone 11 Pro Max подешевел в России более чем на 40%.

Это устройство остается актуальным на рынке и сейчас его можно приобрести по цене ниже 60 тыс. рублей, при том, что на старте продаж его стоимость составляла 100 тыс. рублей.

В столичных регионах аппарат можно купить еще дешевле. Напомним, что iPhone 11 Pro Max имеет операционную систему iOS 13, процессор Apple A13 и 6 ГБ оперативной памяти.