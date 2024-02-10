Смартфон Infinix SMART 8 Pro стал доступен для покупки в России

Компания Infinix объявила о выпуске своего нового устройства — смартфона SMART 8 Pro, на российском рынке. Этот смартфон предлагает быстрый экран, двойную камеру, возможность расширения памяти и доступен по очень доступной цене.

SMART 8 Pro оснащен большим 6,6-дюймовым экраном с разрешением 1612×720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 500 нит.

Интересной особенностью является функция Magic Ring, которая отображает полезную информацию о звонках, уровне заряда и других данных в верхней части экрана.

Внутри устройства работает чип Helio G36, который сочетается до 8 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения до 16 ГБ) и до 128 ГБ встроенной памяти. Для длительного использования смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Задняя камера смартфона включает основной сенсор на 50 мегапикселей и поддерживает различные режимы съемки, включая портретный режим с эффектом боке и ночной режим. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп и сопровождается LED-вспышкой для лучшего освещения при селфи.

Infinix SMART 8 Pro доступен в золотистом, голубом, белом и черном цветовых вариантах. Цена начинается от 11 990 рублей за версию с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти стоит 13 990 рублей.