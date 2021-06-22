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Смартфон Infinix NOTE 10 Pro NFC стал доступен для покупки в России

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Infinix Mobility начала продажи на российском рынке нового смартфона, который к тому же имеет награду iF Design 2021.

Смартфон Infinix NOTE 10 Pro NFC стал доступен для покупки в России по цене от 17 990 рублей за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

Также в продаже появилась и версия 8/128 ГБ, которую оценили в 18 990 рублей. Смартфон предлагается в черном или голубом цвете.

Устройство имеет 6,95-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц и тонкие рамки.  Для селфи доступна камера разрешением 16 Мп, а на задней панели установлена камера с главным модулем на 64 Мп, которая поддерживает запись видео разрешением 4К.

Процессор в смартфоне — MediaTek Helio G95, а за автономность гаджета отвечает батарея на 5 000 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки. Работает аппарат под управлением Android 11 с XOS 7.6.

Infinix NOTE 10 Pro NFC
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