Смартфон Huawei P50 станет первым смартфоном без Android

Китайская компания Huawei на фоне санкций со стороны США разработала собственную операционную систему, которую она активно развивает и постепенно внедряет в свои устройства.

Если ранее ОС предлагали для телевизоров и смартфонов в Китае, то теперь производитель намерен дальше популяризировать систему.

Так, следующий флагман Huawei выйдет без предустановленной ОС Android, вместо которой будут использовать HarmonyOS.

К сожалению пока достоверно неизвестно, выйдет ли Huawei P50 с HarmonyOS только на китайском рынке, либо компания сразу запустит его в таком исполнении и на глобальном рынке.

Возможно производитель установит Android в новой флагманской модели только для европейского рынка. е исключено, что будет принято решение о возможности переключаться между системами за счет режима двойного загрузчика.

Напомним, что Huawei P50 должен дебютировать в первом квартале будущего года, и тогда же будут раскрыты все подробности.

Между тем, для смартфонов Huawei Mate 30 и P40 уже доступна бета-версия HarmonyOS для разработчиков.

При желании ее уже можно установить на указанных устройствах, но на данном этапе система работает с EMUI 11, что не позволяет внешне отличить ее от Android.