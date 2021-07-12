Новый Huawei P50 станет первой моделью в линейке китайской компании, которая получит зарядку такой мощности, тогда как в актуальных моделях максимальная мощность зарядки составляет 66 Вт.

Смартфон Huawei P50 получит поддержку 90-ваттной зарядку, упоминание о которой обнаружили в одном из сертификационных документов.

Ожидается, что новый смартфон будет представлен уже 29 июля. В модели будет дисплей разрешением 1224 x 2696 точек и отверстием для фронтальной камеры.

В линейке будут представлены модели с поддержкой сетей пятого поколения и без нее, причем последние будут оснащены процессором Snapdragon 888, тогда как первые будут работать на процессоре Kirin 9000.

Во всех смартфонах из коробки будет установлена HarmonyOS 2.0.