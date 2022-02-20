Смартфон Huawei P50 Pocket уже продается в России

Huawei на российском рынке начала продажи имиджевой «раскладушки» Huawei P50 Pocket.

Аппарат предлагается в специальной версии Huawei P50 Pocket Premium Edition в цвете «Роскошное золото».

Эта модификация оснащена 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Рекомендованная розничная цена на смартфон составляет 129 999 рублей, но производитель для россиян предоставляет скидку в размере 13 тыс. рублей, за счет чего устройство можно купить за 116 999 рублей.

Напомним, в Huawei P50 Pocket есть внешний круглый экран, на котором можно просматривать уведомления, погоду, название треков, различные события и другую информацию.

Внутренний гибкий дисплей смартфона выполнен по технологии OLED, диагональ дисплея составляет 6,9 дюйма, разрешение 2790х1188 пикселей. Разрешение внешнего экрана 340х340 пикселей, диагональ 1,04 дюйма.

В Huawei P50 Pocket установлена тройная основная камера с датчиками 40 Мп, 13 и 32 Мп, фронтальный модуль используется на 10,7 Мп. В основе «раскладушки» лежит процессор Snapdragon 888 4G, аккумулятор аппарата на 4000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Работает Huawei P50 Pocket под управлением фирменной операционной системы с оболочкой EMUI 12.