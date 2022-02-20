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Смартфон Huawei P50 Pocket уже продается в России

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Huawei на российском рынке начала продажи имиджевой «раскладушки» Huawei P50 Pocket.
Аппарат предлагается в специальной версии Huawei P50 Pocket Premium Edition в цвете «Роскошное золото».

Эта модификация оснащена 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Рекомендованная розничная цена на смартфон составляет 129 999 рублей, но производитель для россиян предоставляет скидку в размере 13 тыс. рублей, за счет чего устройство можно купить за 116 999 рублей.

Напомним, в Huawei P50 Pocket есть внешний круглый экран, на котором можно просматривать уведомления, погоду, название треков, различные события и другую информацию.

Внутренний гибкий дисплей смартфона выполнен по технологии OLED, диагональ дисплея составляет 6,9 дюйма, разрешение 2790х1188 пикселей. Разрешение внешнего экрана 340х340 пикселей, диагональ 1,04 дюйма.

Смартфон Huawei P50 Pocket уже продается в России

В Huawei P50 Pocket установлена тройная основная камера с датчиками 40 Мп, 13 и 32 Мп, фронтальный модуль используется на 10,7 Мп. В основе «раскладушки» лежит процессор Snapdragon 888 4G, аккумулятор аппарата на 4000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Работает Huawei P50 Pocket под управлением фирменной операционной системы с оболочкой EMUI 12.

Huawei Huawei P50 Pocket
ASTERA
Выходные данные
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