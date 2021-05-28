Смартфон Huawei P50 может дебютировать 2 июня 2021 года 

Китайская компания Huawei опубликовала новые тизерные изображения, которые намекают на скорый дебют смартфона Huawei P50.

Смартфон Huawei P50 может дебютировать уже на следующей неделе, а точнее 2 июня, когда производитель покажет и другие новые устройства, в том числе и планшет, телевизор и умные часы.

Все это стало известно из тизеров, ведь компания опубликовала не только изображение смартфона, но и других новинок.

Известно, что смартфон получит новый блок камеры, в котором установят четыре объектива.

С фронтальной стороны будет экран с узкими рамками и отверстием по центру верхней части дисплея для фронтальной камеры.

В серии Huawei P50 будет датчик изображения Sony IMX800, а самая старшая версия — Huawei P50 Pro+ получит жидкую линзу. В основе смартфона будет лежать процессор серии Kirin 9000.