Смартфон Huawei P30 стал стоить еще дешевле

Huawei начала активно снижать цену на Huawei P30. Этот смартфон уже дешевел в прошлом месяце с 690 до 589 долларов. Сейчас произошло очередное снижение.

Аппарат дешевеет перед скорым анонсом серии Huawei P40, поэтому продавцы стараются освободить склады для нового смартфона.

В Китае сейчас Huawei P30 с 8 ГБ оперативной и 256 Гб постоянной памяти продают за 569 долларов.

Напомним, в этом смартфоне установлен высокопроизводительный смартфон Kirin 980, дисплей диагональю 6,1-дюйма с разрешением 2340х1080 пикселей и тройная основная камера с датчиками на 40, 16 и 8 Мп. Фронтальный фотомодуль на 32 Мп.

Напомним, что презентация Huawei P40 состоится 26 марта 2020.