Смартфон Huawei Nova 8 впервые попал в рейтинг самых мощных по версии AnTuTu

Речь идет о рейтинге самых производительных среднебюджетных смартфонов, которые тестировались в бенчмарке в феврале.

В обновленном рейтинге лидерами остаются Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G, но ярким изменением в нем оказалось появление Huawei Nova 8.

Смартфон от Huawei впервые попал в рейтинг самых мощных по версии AnTuTu. Этот аппарат поступил в продажу в конце прошлого года.

Модель Huawei Nova 8 Pro с результатом 390 039 баллов оказалась на шестой строчке, а на восьмом месте расположился обычный вариант модели — Huawei Nova 8 с показателем 388 568 баллов.

Что касается лидеров ТОПа, то Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G по результатам тестов заработали 404 346 и 398 570 баллов.

Напомним, что аппараты имеют процессор MediaTek Dimensity 820. В первую пятерку еще вошли Vivo S7t, Huawei Nova 7 Pro и Nova 7.

Седьмое место оказалось за Honor 30 (389 107), а девятое и десятое место заняли Honor X10 (362 664) и Honor 30S (355 028).