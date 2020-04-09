Смартфон Huawei Mate Xs за месяц принёс Huawei убыток в $70 млн

Генеральный директор Huawei Ричард Ю провел конференцию, посвященную выходу новых смартфонов серии Huawei P40.

Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro Premium с 8 апреля стали доступны для покупки на китайском рынке.

В честь этого события глава компании рассказал про мобильное подразделение и объяснил, почему современные флагманские смартфоны стали дорогими.

Ричард Ю во время онлайн-конференции отметил, что производство современных смартфонов стало значительно дороже чем ранее.

В качестве примера привели блок основной камеры в P40, который в производстве стоит свыше 100 долларов.

Было еще отмечено, что раскладной смартфон Mate X с гибким экраном для компании является убыточным.

Несмотря на то, что аппарат стоит 2400 долларов, Huawei продает его в убыток.

На продаже Mate Xs компания уже потеряла около $60-70 млн, и это с учётом того, что смартфон поступил в продажу в конце февраля.

Прибыль с раскладных смартфонов Huawei сможет получать только после того, как будет снижена стоимость гибких экранов.