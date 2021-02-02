Новый смартфон появился на рынке осенью 2020 года, и на момент выхода много пользователей хотели его приобрести, но Huawei Mate 40 Pro были в дефиците.

Однако постепенно китайский производитель наращивал производство и ликвидировал нехватку аппаратов.

Официально об объемах реализованных Huawei Mate 40 Pro в компании не сообщали, но предварительные показатели все же известны благодаря сервису QuestMobile.

Согласно данным статистического сервиса, смартфон Huawei Mate 40 Pro пользуется отличным спросом на рынке, так как только в Китае он занял четвертое место по продажам, а показатель активированных устройств в этой стране составил 4,51 млн штук.

Лидерами по этому показателю в Китае являются Oppo A32 (9млн ед.), iPhone 12 (6,18 млн ед.) и Vivo X30 Pro (5,6 млн ед.). Между тем в нашей стране новый Huawei Mate 40 Pro продается по цене 81 999 рублей, но это с учетом действующей скидки.