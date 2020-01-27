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Смартфон Huawei Mate 30 5G подешевел на китайском рынке

27.01.2020 09:13

Huawei Mate 30 5G на рынке Китая считается самым доступным флагманским смартфоном.

Этот аппарат считается одним из лучших камерофонов в мире, к тому же он в прошлом получил несколько наград лучшего смартфона на китайском рынке.
Теперь Huawei снижает цену на устройство. На страте продаж его предлагали за 720 долларов, а теперь его цена снижена до 670 долларов, но это за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Напомним, флагманская серия от Huawei состоит из Mate 30, Mate 30 Pro 4G, Mate 30 5G и Mate 30 Pro 5G.

Эти смартфоны поступили в продажу 1 ноября, и на старте продаж устройства пользовались очень большим спросом.

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