Смартфон Huawei Mate 30 5G подешевел на китайском рынке

Huawei Mate 30 5G на рынке Китая считается самым доступным флагманским смартфоном.

Этот аппарат считается одним из лучших камерофонов в мире, к тому же он в прошлом получил несколько наград лучшего смартфона на китайском рынке.

Теперь Huawei снижает цену на устройство. На страте продаж его предлагали за 720 долларов, а теперь его цена снижена до 670 долларов, но это за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Напомним, флагманская серия от Huawei состоит из Mate 30, Mate 30 Pro 4G, Mate 30 5G и Mate 30 Pro 5G.

Эти смартфоны поступили в продажу 1 ноября, и на старте продаж устройства пользовались очень большим спросом.