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Смартфон HTC Wildfire E plus за 8 тысяч рублей вышел в продажу на российском рынке

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

HTC уже давно не является передовой компанией на рынке смартфонов, к тому же у нее сейчас очень тяжелые времена, ожидалось что этот производитель объявит банкротство, но в итоге этого так и не произошло.
HTC иногда даже выпускает аппараты под собственным именем, и один из них добрался до российского рынка под названием HTC Wildfire E plus.

Это смартфон начального уровня, который предлагают за 8000 рублей, и фактически это Umidigi G1 лицензированный под новый бренд.

Российская версия HTC Wildfire E plus получила очень старый процессор MediaTek MT6739 и 2 ГБ оперативной памяти.

Такой объём памяти и вычислительная платформа позволяет использовать только специальную ОС Android 12 Go.

Аппарат получил 6,5-дюймовый экран, 32 ГБ постоянной памяти и аккумулятор на 5150 мАч. Размеры смартфона 164х76х8,75 мм, масса 190 г.

HTC HTC Wildfire E plus
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