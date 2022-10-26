Смартфон HTC Wildfire E plus за 8 тысяч рублей вышел в продажу на российском рынке

HTC уже давно не является передовой компанией на рынке смартфонов, к тому же у нее сейчас очень тяжелые времена, ожидалось что этот производитель объявит банкротство, но в итоге этого так и не произошло.

HTC иногда даже выпускает аппараты под собственным именем, и один из них добрался до российского рынка под названием HTC Wildfire E plus.

Это смартфон начального уровня, который предлагают за 8000 рублей, и фактически это Umidigi G1 лицензированный под новый бренд.

Российская версия HTC Wildfire E plus получила очень старый процессор MediaTek MT6739 и 2 ГБ оперативной памяти.

Такой объём памяти и вычислительная платформа позволяет использовать только специальную ОС Android 12 Go.

Аппарат получил 6,5-дюймовый экран, 32 ГБ постоянной памяти и аккумулятор на 5150 мАч. Размеры смартфона 164х76х8,75 мм, масса 190 г.