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Смартфон HTC Desire 20 Plus оценили в $300

20.10.2020 09:49

В июне HTC представила Desire 20 Pro и свой первый телефон 5G под названием HTC U20 5G на Тайване. Desire 20 Pro был официально представлен в Европе в августе этого года. Сегодня тайваньская фирма анонсировала на домашнем рынке новый телефон под названием HTC Desire 20 Plus. Телефон предлагает ключевые характеристики, такие как Snapdragon 720G, 48-мегапиксельные четырехъядерные камеры и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

HTC Desire 20+ весит 203 грамма и имеет размеры 164,9 x 75,7 x 9 мм. В телефоне установлен 6,5-дюймовый ЖК-экран IPS с разрешением HD + 720 x 1600 пикселей и соотношением сторон 20: 9. У руля устройства присутствует мобильная платформа Snapdragon 720G вместе с 6 ГБ оперативной памяти. Он имеет внутреннюю память объемом 128 ГБ и слот для карт памяти microSD для дополнительной памяти.

Смартфон HTC Desire 20 Plus оценили в $300

Desire 20+ оснащен фронтальной камерой с разрешением 16 мегапикселей и диафрагмой f / 2.0, которая поддерживает HDR и запись видео в формате Full HD. У него впечатляющая текстурированная задняя часть и уникальный корпус камеры. Модуль камеры включает 48-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f / 1.8, 5-мегапиксельный сверхширокий объектив с полем зрения 115 градусов, 2-мегапиксельный макрообъектив с фокусным расстоянием 40 см и датчик глубины 5 мегапикселей. . Счетверенные камеры сочетаются с такими функциями, как двойная светодиодная вспышка, HDR, определение сцены AI, покадровая съемка и видеосъемка 4K. Сканер отпечатков пальцев также можно найти на задней панели телефона.

Смартфон HTC Desire 20 Plus оценили в $300

В HTC Desire 20+ предустановлена ​​ОС Android 10. Он поддерживается батареей емкостью 5000 мАч, которая поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 4.0. Он поставляется с другими функциями, такими как поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Стоимость HTC Desire 20+ на Тайване составляет 8 490 тайваньских долларов (~ 295 долларов США). Dawn Orange и Twilight Black — это двухцветные версии. Нет информации о том, какие другие рынки получат Desire 20+.

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