Смартфон Honor X9b стал доступен для предзаказа в РФ с бесплатными умными часами

Предзаказ на смартфон Honor X9b открыт в российских магазинах электроники. Главной особенностью этой новинки является сверхпрочный экран Honor Ultra-Bounce, имеющий сертификат SGS. Смартфон оснащен процессором Snapdragon и мощным аккумулятором ёмкостью 5800 мАч.

Honor X9b продолжает концепцию модели 2023 года и получает изогнутый OLED-экран с разрешением 1,5K. Этот экран отображает 1,07 миллиарда цветов и имеет высокую ШИМ-частоту 1920 Гц.

Кроме того, экран обладает технологиями защиты зрения, такими как «Динамическая яркость» и «Циркадный ночной экран».

Внутри Honor X9b установлен процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с технологией 4-нанометрового производства. Оперативной памяти в смартфоне 8 или 12 ГБ, а встроенной памяти — 256 ГБ.

Аккумулятор ёмкостью 5800 мАч обеспечивает длительную автономность и поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт. Камера Honor X9b имеет разрешение 108 Мп для основного модуля, 5 Мп для сверхширика и 2 Мп для макромодуля.

С 20 февраля пользователи могут оформить предзаказ на Honor X9b в розничных магазинах. Стоимость новинки составляет 32 990 рублей за версию с 8/256 ГБ памяти и 34 990 рублей за версию с 12/256 ГБ памяти.

В период с 20 по 26 февраля действует специальное предложение, включающее скидку в 2000 рублей и подарок — умные часы Honor Choice Watch.