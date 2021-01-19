Компания Honor сообщила о дате презентации нового смартфона Honor V40, который должен бы дебютировать 18 января.

Сроки были сдвинуты и как сообщили в компании, смартфон Honor V40 будет представлен 22 января 2021 года. Наряду с информацией о новой дате презентации стало известно, во сколько оценят смартфон.

Как сообщили источники, новинка будет предлагаться по цене 615 долларов, однако, о каком объеме памяти идет речь не сообщается.

Уже известно, что в смартфоне будет установлен 6,72-дюймовый экран OLED с частотой обновления 120 Гц. Под экраном смартфона установят сканер отпечатков пальцев.

Процессор в новинке будет MediaTek Dimensity 1000+ с поддержкой сетей пятого поколения. Оперативной памяти предложат 8 ГБ, а встроенной 128 или 256 ГБ.

Также известно о наличии в основной камере 50-мегапиксельного модуля, а также 66-ватной проводной и 45-ватной беспроводной зарядки.