Смартфон Honor Play 4 получит датчик температуры тела

Honor опубликовала тизерное изображение, посвященное смартфону Honor Play 4. Эта модель будет представлена 3 июня, и в ней установят датчик, который будет очень полезным во время пандемии.

На тизерном изображении был изображён прибор для измерения температуры тела. Позже в сети появилось видео, демонстрирующие датчик в работе.

Этот датчик разместили в блоке основной камеры. Для измерения температуры тела китайский производитель разработал специальное приложение. Сам процесс измерения температуры очень простой и быстрый, так как потребуется всего пару секунд.

Honor Play 4 будет работать в сетях пятого поколения. Известно что в аппарате установят 6,57-дюймовый экран с разрешением 2400х1080 пикселей, батарею на 4100 мАч, и двойную фронтальную камеру с 32 и 8 Мп.

На тыльной стороне разместят два объектива с матрицами на 40 и 8 Мп. Презентация Honor Play 4 состоится 3 июня.

