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Смартфон Honor Magic5 получил улучшающее работу камеры обновление

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Honor для своего популярного смартфона Magic5 выпустила крупное обновление, которое содержит не только ряд улучшений, но также и патч безопасности операционной системы Android.
Обновление для устройства вышло достаточно большим, для его установки требуется 722 МБ. Обновление пока распространяется только в Китае, когда его выпустят на других рынках неизвестно. Отмечается, что в обновлении значительно улучшили работу камеры.

В некоторых режимах повысили детализацию и четкость снимков. Также обновление приносит ряд улучшений и повышение стабильности работы.

Напомним, что перед установкой любых крупных обновлений пользователю следует создать резервную копию устройства, а также перенести свои данные на компьютер или в облачное хранилище.

Honor Honor Magic5
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