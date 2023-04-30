Смартфон Honor Magic5 получил улучшающее работу камеры обновление

Honor для своего популярного смартфона Magic5 выпустила крупное обновление, которое содержит не только ряд улучшений, но также и патч безопасности операционной системы Android.

Обновление для устройства вышло достаточно большим, для его установки требуется 722 МБ. Обновление пока распространяется только в Китае, когда его выпустят на других рынках неизвестно. Отмечается, что в обновлении значительно улучшили работу камеры.

В некоторых режимах повысили детализацию и четкость снимков. Также обновление приносит ряд улучшений и повышение стабильности работы.

Напомним, что перед установкой любых крупных обновлений пользователю следует создать резервную копию устройства, а также перенести свои данные на компьютер или в облачное хранилище.