Смартфон Honor Magic V2 с гибким экраном оценили от 1255 долларов

Honor провела презентацию своего нового смартфона, которым оказался раскладной аппарат с гибким экраном в тонком корпусе.

Новинка под названием Magic V2 получила толщину всего 9,9 мм, что является рекордом среди подобных аппаратов, причем несмотря на такую толщину специалисты в смартфоне смогли найти место для установки аккумулятора ёмкостью 5000 мАч.

В Honor Magic V2 диагональ внутреннего дисплея составляет 7,92-дюйма, его разрешение 2156 x 2344 пикселей, а частота обновления 120 Гц.

Заявленная пиковая яркость экрана 1600 нит, что позволит с комфортом использовать устройство при ярком солнце.

Внешний экран аппарата 6,43-дюйма с разрешением 2376 x 1060 точек и частотой обновление матрицы 120 Гц. Этот экран еще ярче – до 2500 нит. Основная камера Honor Magic V2 получила три модуля с датчиками 50, 50 и 20 Мп, фронтальная камера на 16 Мп.

На рынке будут предлагать варианты с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, а топовая версия получила 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.

Минимальная конфигурация в Китае будет предлагаться за 1255 долларов, самая дорогая оценивается в 1670 долларов.