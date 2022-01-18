Смартфон Honor Magic V с гибким экраном выходит на рынок по цене от 1570 долларов

Бренд Honor уже 18 января начнет официальные продажи своего смартфона с гибким экраном с названием Honor Magic V.

Эта модель должна составить конкуренцию таким аппаратам как Samsung Galaxy Z Fold3, Xiaomi Mix Fold и Oppo Find N.

Минимальная стоимость смартфона в версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составит 1570 долларов.

При этом неофициальные продавцы уже предлагают аппарат по цене 2 700 долларов. Напомним, что Honor Magic V оснащен внешним экраном диагональю 6,45 дюйма с частотой обновления 120 Гц.

Второй дисплей уже 7,9-дюймовый и имеет частоту обновления 90 Гц. По заявлению компании аппарат выдержит порядка 200 тыс. закрытий и открытий.

Работает устройство на базе нового процессора Snapdragon 8 Gen 1, а за его автономную работу отвечает батарея на 4 750 мАч с поддержкой 66-ватной зарядки. В Honor Magic V предлагается сразу три камеры, где две для селфи разрешением 42 Мп и одна на 50 Мп.