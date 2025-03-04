В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи Honor Magic 7 Pro

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж нового смартфона HONOR Magic 7 Pro по цене 139 990 рублей. С 4 по 17 марта действует специальное предложение: скидка в 10 000 рублей и в подарок умные часы HONOR Watch 5.

HONOR Magic 7 Pro оснащён тройной основной камерой с сенсором 200 Мп и перископическим объективом, позволяющим делать снимки с оптическим зумом 3х и гибридным 6х, а также с революционным AI-суперзумом до 100х.

Основной сенсор на 50 Мп и ультраширокоугольная камера также предлагают отличное качество фото. Смартфон поддерживает новые режимы съёмки, включая HD Super Burst и портретный режим Harcourt.

Устройство имеет 6,8-дюймовый LTPO AMOLED-экран с частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит. Защита экрана обеспечивается стеклом HONOR NanoCrystal Shield и влагозащитой по стандартам IP68 и IP69.

HONOR Magic 7 Pro работает на процессоре Snapdragon Gen 8 Elite с 512 ГБ памяти и 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает высокую производительность. Батарея ёмкостью 5850 мАч гарантирует отличную автономность. Смартфон также оснащён улучшенными стереодинамиками для качественного звучания.

С операционной системой MagicOS 9.0 пользователям доступны AI-инструменты для повышения продуктивности, включая функцию Magic Portal для быстрого взаимодействия с контентом и приложение для AI-перевода.