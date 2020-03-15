Смартфон Honor 30S получит основную камеру с четырьмя модулями

Новый смартфон бренда заметили в китайской базе 3C, где опубликованы некоторые подробности.

Уже известно, что модель будет называться Honor 30S, и она сможет работать в сетях пятого поколения.

Также благодаря базе стало известно о 40-ватной зарядки для аккумулятора, а еще устройство получит основную камеру на задней панели.

Рендер смартфона уже подготовили GSMArena, дизайнеры которого показали тыльную сторону аппарата, где камеру разместили в прямоугольном блоке.

Сканер отпечатков пальцев расположится на боковой грани, а в качестве процессора будет еще непредставленный Kirin 820.

Сейчас известно, что Honor 30S будет среднебюджетным смартфоном, а его презентация состоится в апреле. Другие подробности о новинке пока неизвестны.

