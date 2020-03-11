Смартфон Honor 30 получит 40-ваттную зарядку

Новый смартфон появился базе китайского регулятора, благодаря которой раскрыты некоторые характеристики.

Honor 30 будет представлен в следующем месяце. Этот аппарат проходит под модельным номером BMH-AN10, а работать он будет на базе процессора Kirin 990 с модулем для работы в сетях пятого поколения.

В модели будет установлен аккумулятор неизвестной емкости, который получит поддержку зарядки на 40 Вт. Еще есть данные о 64 или 40 Мп основной камера.

По некоторым данным, новые Honor 30 и Honor 30 Pro по сути окажутся перелицованными моделями Honor V30 5G и V30 Pro 5G и возможно предположение верно, так как характеристики сходятся.