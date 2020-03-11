Смартфон Honor 30 получит 40-ваттную зарядку

Смартфон Honor 30 получит 40-ваттную зарядку11.03.2020 23:22
Новый смартфон появился базе китайского регулятора, благодаря которой раскрыты некоторые характеристики.
Honor 30 будет представлен в следующем месяце. Этот аппарат проходит под модельным номером BMH-AN10, а работать он будет на базе процессора Kirin 990 с модулем для работы в сетях пятого поколения.
В модели будет установлен аккумулятор неизвестной емкости, который получит поддержку зарядки на 40 Вт. Еще есть данные о 64 или 40 Мп основной камера.
По некоторым данным, новые Honor 30 и Honor 30 Pro по сути окажутся перелицованными моделями Honor V30 5G и V30 Pro 5G и возможно предположение верно, так как характеристики сходятся.
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