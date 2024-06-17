Смартфон Honor 200 Lite прибудет в РФ 25 июня по цене около 33 тыс. рублей

Бренд Honor готовится к выходу на российский рынок с новыми моделям смартфонов. Одной из новинок, которые поступят в продажу в ближайшее врем, становится Honor 200 Lite.

Смартфон Honor 200 Lite прибудет в Россию 25 июня по цене около 33 тыс. рублей, о чем сообщил портал Hi-Tech Mail.ru.

Honor 200 Lite обладает рядом уникальных характеристик, которые делают его привлекательным для потенциальных покупателей. Одна из главных особенностей — это его экран, который имеет размер 6,7 дюйма и использует технологию AMOLED с разрешением FHD+. Более того, экран обладает частотой обновления 120 Гц.

Внутри смартфона работает процессор MediaTek Dimensity 6080, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Honor 200 Lite также предлагает комбинацию памяти 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Одним из важных аспектов современных смартфонов является батарея. Смартфон оснащен батареей ёмкостью 4500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Камеры также являются сильной стороной Honor 200 Lite. Основная камера имеет разрешение 108 Мп, что позволяет делать высококачественные и детализированные фотографии. Кроме того, устройство оснащено широкоугольной камерой 5 Мп и вспомогательной камерой 2 Мп для различных фотографических возможностей. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп, обеспечивая отличное качество селфи и видеозвонков.

Габариты Honor 200 Lite составляют 161,1 × 74,6 × 6,8 мм, а весит он всего 166 граммов. В качестве операционной системы используется MagicOS 8.0, основанная на Android 14.