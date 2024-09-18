Смартфон HMD Vibe получит более продвинутую версию Vibe Pro

В сети появились слухи о новой версии смартфона HMD Vibe под названием Vibe Pro. Инсайдер под ником smashx_60 поделился характеристиками этой модели.

По информации источника, Vibe Pro будет похож на предыдущую версию, но с некоторыми улучшениями.

Смартфон сохранит 6,56-дюймовый IPS-экран с частотой 90 Гц, однако разрешение увеличится с 720p до 1080p. В качестве процессора останется Snapdragon 680, но оперативная память вырастет до 8 ГБ.

Основная камера, как предполагается, будет состоять из 50-мегапиксельного сенсора и 2-мегапиксельного датчика глубины.

Также у Vibe Pro будет фронтальная камера на 50 Мп и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Дата выхода смартфона пока не известна, но цена в Китае, по слухам, не превысит $180.