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Смартфон HMD в стиле Lumia показали на новом рендере

Автор На чтение 1 мин Просмотров 80 Опубликовано

Компания HMD продолжает разрабатывать новые модели смартфонов и возрождать кнопочные телефоны. В том числе бренд работает и над новым устройством, которое получит дизайн в стиле старых Lumia.

Смартфон HMD в стиле Lumia показали на новом рендере

Портал HMDNews опубликовал неофициальное изображение еще не анонсированного смартфона от HMD, который напоминает модель HMD Skyline. Устройство сохранит фирменный стиль, но будет доступно в необычных цветах.

Это новая модель, отличающаяся от рендеров HMD Hyper: у нее другая компоновка камеры и новая цветовая гамма — зеленый и фиолетовый.

Смартфон HMD в стиле Lumia показали на новом рендере

Смартфон также выглядит более тонким. На изображении заметны элементы дизайна, схожие с отмененной серией Lumia, включая острые углы корпуса.

Подробности о характеристиках и сроках выхода новинки пока не раскрываются.

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