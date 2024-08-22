Смартфон HMD в стиле Lumia показали на новом рендере

Компания HMD продолжает разрабатывать новые модели смартфонов и возрождать кнопочные телефоны. В том числе бренд работает и над новым устройством, которое получит дизайн в стиле старых Lumia.

Портал HMDNews опубликовал неофициальное изображение еще не анонсированного смартфона от HMD, который напоминает модель HMD Skyline. Устройство сохранит фирменный стиль, но будет доступно в необычных цветах.

Это новая модель, отличающаяся от рендеров HMD Hyper: у нее другая компоновка камеры и новая цветовая гамма — зеленый и фиолетовый.

Смартфон также выглядит более тонким. На изображении заметны элементы дизайна, схожие с отмененной серией Lumia, включая острые углы корпуса.

Подробности о характеристиках и сроках выхода новинки пока не раскрываются.