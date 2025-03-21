Смартфон Google Pixel 9A оснастили урезанной версией ИИ

Для снижения стоимости компания оснастила Pixel 9a 8 ГБ оперативной памяти вместо 12 ГБ, и это привело к ограничению использование мощных ИИ-функций Gemini.

В Pixel 9a используется упрощенная версия, под названием Gemini Nano XXS, эта версия ИИ способна работать только с текстом, что делает недоступными многие полезные функции, включая защиту от мошеннических звонков.

Для сравнения Gemini в Pixel 9 и 9 Pro способен на поиск информации в скриншотах и анализ звонков, а также ряд других полезных функций.

По мнению экспертов, такое решение позволило снизить цену устройства до 499 долларов. Однако для пользователей, ожидающих полноценный набор ИИ-возможностей, это может стать разочарованием.